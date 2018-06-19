Россия сорвала синхронное посещения Сенцова и Вышинского

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что достигнутые накануне договоренности о синхронном посещении украинского режиссера Олега Сенцова и руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского сорваны российской стороной.

Об этом омбудсмен сообщила Facebook.

– Такие договоренности были на вчера. Впрочем, опять ничего не произошло. Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова (российский омбудсмен. – Ред.) не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести. Меня снова пригласили на переговоры. Я еду, но…, – написала Денисова.

Напомним, недавно омбудсмена Денисову не пустили к Сенцову.

К слову, резолюция с призывом освободить Олега Сенцова и других политических заключенных в России была принята на сессии Европейского парламента 14 июня.