PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Россия сорвала синхронное посещения Сенцова и Вышинского/

Россия сорвала синхронное посещения Сенцова и Вышинского

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что достигнутые накануне договоренности о синхронном посещении украинского режиссера Олега Сенцова и руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского сорваны российской стороной.

Об этом омбудсмен сообщила Facebook.

– Такие договоренности были на вчера. Впрочем, опять ничего не произошло. Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова (российский омбудсмен. – Ред.) не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести. Меня снова пригласили на переговоры. Я еду, но…, – написала Денисова.

Читайте: Ответ за Сенцова! Москалькова увидит Вышинского при одном условии Путин освободит Сенцова - эксперт назвал условие Состояние Сенцова критическое - Денисова

Напомним, недавно омбудсмена Денисову не пустили к Сенцову.

К слову, резолюция с призывом освободить Олега Сенцова и других политических заключенных в России была принята на сессии Европейского парламента 14 июня.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Олег Сенцов
Человек умирает, помилуйте Сенцова! Собчак, Познер и Тодоровский обратились к Путину
Немедленно освободить! США выдвинули РФ условия по украинским политзаключенным
Ответ за Сенцова! Москалькова увидит Вышинского при одном условии
Олег Сенцов
Путин освободит Сенцова – эксперт назвал условие
Олег Сенцов
Состояние Сенцова критическое – Денисова
Олег Сенцов
Омбудсмена Денисову не пустили к Сенцову
Олег Сенцов
Генсека ООН призвали содействовать освобождению Сенцова
Крим
Россия держит в заложниках в Крыму 7 украинских моряков
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка