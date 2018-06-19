Сезон домушников. Как защитить квартиру от кражи

Летом самое время подумать о защите квартиры, ведь в сезон отпусков кражи случаются чаще. Отсутствие хозяев дома длительное время соблазняет преступников. Факты ICTV узнали, как обезопасить квартиру от воров.

Как защитить квартиру от воров и не пополнить печальную статистику пострадавших от краж, вопрос актуальный. В Киеве почти каждый день происходит от 1 до 3 ограблений.

Хотя по сравнению с 2016 годом, случаи проникновений в дома уменьшились, их все равно немало. В Нацполиции за прошлый год зафиксировали 5,5 тисяч случаев квартирных краж.

Где больше квартирных краж

Уровень безопасности районов Киева определяли по количеству случаев краж. Поэтому самым безопасным районом стал Печерский. На втором месте – Подольский. На третьем – Голосеевский район.

Стоит отметить, что разрыв между вторым и третьим местом значений – 430 случаев, зафиксированных Нацполицией в 2016 году против 735 краж. Поэтому тройка лидеров достаточно условна.

Самый опасный район – Днепровский. Там произошло более 1000 краж.

Закрывают список как наименее безопасные Деснянский и Святошинский районы. Там квартиры грабили в среднем по 9 сотен раз.

Статистика преступлений

В Украине в 2017 году квартиры грабили 26 тысяч раз.

Проникновения в жилища украинцев ради наживы составляют десятую часть от общего количества краж. Не меньше жителей квартир от деятельности домушников страдают и жители частного сектора. Однако там работа преступников носит несколько иной характер.

В квартиры преступники пытаются проникнуть в любое время, когда там никого нет. В домах же они не боятся присутствия хозяев. Ведь там их никто не услышит.

Поэтому эксперты отмечают тяжесть таких преступлений. Выведывая информацию о местонахождении ценных вещей, воры могут пытать владельцев.

В Киеве сигнализацией оборудовано 5-7% квартир. В Германии их 50%

За квартирные преступления в 2017 году правоохранители задержали 10 тысяч воров. И отчитались, что статистика раскрытия преступлений возросла на 5 процентов.

Однако совсем другую информацию сообщают представители охранного бизнеса. По мнению директора холдинга Шериф Дмитрия Стрижова, преступники, наоборот, стали действовать более дерзко.

– 4 года назад мы могли говорить, что можно подготовиться, оборудовав квартиру охраной. Если раньше воры видели, что квартира охраняется, они не рисковали туда проникать. Сейчас кражи осуществляют всюду без разницы.

Больше всего рискуют жители жилья на 1-3 и последнем этажах многоэтажек. В то же время специалисты фиксируют, что большинство – около 70% проникновений – злоумышленники осуществляют через дверь. И только остальные – через окна.

Меры безопасности

Отсутствие страха перед охраной квартиры у домушников не означает, что владельцы квартир не могут обезопасить себя.

Не оставляйте ключи от квартиры в условленном месте (под ковриком, в цветочном горшке рядом с дверью и т.д.)

Потеряв ключ, меняйте замок или цилиндровый механизм

Не храните в одном месте значительные суммы денег, ювелирные изделия. Преступники знают любимые места хранения квартирных собственников: ценности ищут в шкафах под постельным бельем, сервантах, книгах, одежде, вазах, в бытовых приборах на кухне

Если вы сами дома, не впускайте в квартиру незнакомых лиц, кем бы они ни представлялись. Желательно через глазок рассмотреть удостоверение, и проверить по телефону цель визита гостя с его руководством

Необходимо познакомиться с соседями. А еще лучше – держать постоянную связь. Бонусом будет, если среди ваших соседей есть пенсионеры. Они часто находятся дома и смогут периодически наблюдать за вашей квартирой

Охранные системы

Как уже говорилось, сигнализация не является гарантом, что на вашу квартиру не положат глаз воры. Однако в случае их проникновения, вероятность сохранить имущество повышается.

Для того, чтобы охрана была эффективной, при выборе охранной фирмы необходимо обратить внимание на некоторые детали, говорит Дмитрий Стрижов.

– Ключевой момент в установке сигнализации – это группы реагирования. Качественное обслуживание может обеспечить только та компания, которая имеет в наличии достаточное количество экипажей. Для большого города, например, как Киев, их должно быть не менее 15.

Минимальная стоимость установки сигнализации – 4 тысячи гривен. Ежемесячная стоимость обслуживания охраны стартует от 150 гривен.

Общие советы

Независимо от того, планируете ли вы привлекать дополнительную охрану собственного дома или нет, эксперты в сфере безопасности советуют уделять внимания следующим вещам.

двери лучше оборудовать двумя замками разного конструкционного решения. По мнению специалистов, злоумышленники могут справиться с любыми механизмами. Однако сложные замки, тем более несколько, заставят преступников потратить на их взлома дополнительное время

жителям нижних этажей стоит оборудовать окна металлическими решетками

видеонаблюдение выполняет две функции. Оно может отпугнуть желающих незаконно проникнуть в ваше жилище, а также помочь правохранителям в случае кражи найти воров.

С началом лета правоохранители фиксируют рост краж на 10-15%.

В сезон отпусков эксперты особенно советуют не говорить наперед о своих планах оставить дом на длительное время. Ведь преступники часто работают по наводке.

Так же не стоит размещать в соцсетях фото из путешествий в время пребывания вдали от дома. Лучше делиться фотографиями уже пост фактум.

Напомним, ранее мы писали, что делать, если в вашу квартиру проник вор.

Яна Семенюк