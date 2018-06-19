Сколько стоит умереть в Украине: цены на ритуальные услуги, кремацию и место на кладбище

Самый дешевый гроб – это для кремаций, от 1200 грн, длина по стандарту.

Прижизненный договор на собственное погребение, только год как появилось в перечне ритуальных услуг. Но пока еще не пользуется спросом. Убедить рядового украинца заранее выбрать себе спектр этих услуг не так легко.

Чтобы избежать лишних затрат необходимо готовиться к неизбежному заранее.

Самый дешевый гроб – это для кремаций, от 1200 грн. Рост, точнее, длина по стандарту.

В Днепре в ритуальном агентстве, в спектре услуг ноу-хау из Японии. Так называемые екодомовины. Их в первую очередь предлагают клиентам.

Предлагают также гроба класса люкс. Из дерева вишни от 20 тыс грн. С ценных пород деревьев привезенных из Италии – 300 тыс грн. Элитный гроб с президентским названием Кеннеди – 4 с половиной тыс долларов. Можно сделать так, чтобы покойнику в гробу играло стереовоспроизведение.

Киевский крематорий один из трех в стране. Построенный еще в середине 70-х годов прошлого века – работает на полную, в день до 60 кремаций. За прошедший 2017 – 13 тыс сожженных.

Есть те, кто прах в колумбарии и оставляют. Причем без процедуры захоронения.

В воздух, да еще и с огоньком – такой нестандартный последний путь предлагают ритуальщики из Днепра.

Впрочем, как распорядиться прахом умершего родственника – это уже дело каждого. Стандартные захоронения в колумбарии – 510 грн за место. Ниша под урну, и сама урна – затраты отдельные.

На родных надейся, но – сам делай. Прах покойного в крематории хранится не более года. Могут и потерять.

С местом на обычном кладбище будет сложнее. Здесь участок под могилу можно забронировать, только если кто-то из родных уже скончался.

Северное кладбище столицы, единственное в Киеве, где свободные места как бы странно это ни звучало, еще есть. Последняя, ​​так сказать услуга от государства, пару квадратов земли. А вот копания могилы надо оплачивать.

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Все эти расходы можно оплатить еще при жизни. Не перекладывать проблемы на убитую горем родню. И гроб заказать заранее.

Пойти в последний путь красиво – задача, как выяснилось, не из легких.

Но лучше сделать бронь. Это, оказывается, делают не только с железной дорогой или театром.

То же можно сделать с крестом на могилу и табличкой. Самые дешевые – от 500 грн.

За дополнительные деньги можно провести репетицию прощание с собственной персоной.

Но как шутила в свое время Верка Сердючка – живите мама, это дешевле. В среднем на погребение родных украинцы тратят от 8 тыс грн. Места на кладбищах все дороже, земли не хватает. На Байковом в Киеве уже от 30 тыс долларов. Правда в ближайшее время в Украине могут разрешить погребение не на кладбищах – в парках и лесополосах. Но без крестов и надгробий.

К слову, трухлявые кровати и рой мух. Условия психоневрологического интерната в Львовской области.