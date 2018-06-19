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Смерть Ивана Драча: где похоронят поэта

Украинского поэта и писателя Ивана Драча похоронят в селе Телиженцы.

Іван Драч

Украинского поэта и писателя Ивана Драча похоронят на Киевщине в родном селе Телиженцы, сообщает УНИАН.

Драча похоронят рядом с могилой сына Максима, как и завещал поэт.

Иван Драч – поэт, переводчик, общественный деятель, Герой Украины, был народным депутатом и первым председателем Народного Руха.

Родился Драч 17 октября 1936 года в селе Тележинцы. В 1951 году в районной газете напечатали его первое стихотворение.

В творчество писателя вошли поэтические сборники: Подсолнечник, Киевское небо, Сабля и платок, Храм солнца.

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Напомним, сегодня на 82-м году жизни после тяжелой болезни скончался украинский писатель, поэт и диссидент Иван Драч.

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