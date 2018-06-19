Настоящий ад впереди: прогноз погоды до конца лета

В конце недели в Украине ожидается похолодание, но в июле-августе будет очень жарко.

Такой прогноз в комментарии Обозревателю озвучил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

– Атмосферный фронт, который принесет изменение погоды в Украине, мы ждем 22-23 июня. Он придет с запада и перенесется на восток страны. Пройдут дожди, которые, в частности, охватят территорию восточных и южных областей. С 23 июня снизится температура воздуха и составит 18-23 градусов вместо 25-30, – рассказал главный синоптик страны.

Читайте: Глобальное потепление. Прогноз погоды на лето 2018 в Украине

Однако, по его словам, вторая половина лета ожидается очень жаркой.

– В июле-августе температура +35, а может и 40 градусов, однозначно будет наблюдаться в южных, центральных и восточных областях Украины, – заверил Кульбида.

Свой прогноз он объяснил тем, что последние 25 лет средняя температура июля-августа в Украине выросла на 2-2,5 градуса.

Ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.