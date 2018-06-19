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В Черновицкой области 20 человек напали на пограничников

В 16.00 в Черновицкой области на пограничный наряд напали около 20 неизвестных. Пограничники были вынуждены применить оружие.

Держприкордонслужба

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

– Сегодня, около 16.00, во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек попытались блокировать движение пограничного наряда и даже совершили попытку группового нападения на пограничный наряд, – говорится в сообщении.

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Пограничники были вынуждены защищаться, ведь на мирные уговоры прекратить противоправные действия неизвестные не реагировали.

В результате, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей. В настоящее время раненый доставлен в местную больницу, где ему предоставлено первоочередную медицинскую помощь.

По данным пограничников, ситуацию было локализовано.

В настоящее время с целью стабилизации обстановки на государственной границе организован и проводится комплекс дополнительных оперативно-профилактических мероприятий.

Ранее Факты ICTV писали, что в КПВВ Новотроицкое женщина водитель умышленно наехала на пограничника Донецкого отряда, который осуществлял оформление лиц и транспортных средств.

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