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В пабе в Бердянске повесили карту с “российским” Крымом

Владелец заведения поспешил исправить ошибку с картой России, где Крым обозначен как часть страны-агрессора.

В одном из популярных пабов Бердянска Запорожской области расписание матчей Чемпионата мира по футболу распечатали на карте Российской Федерации, где украинский Крым обозначен как часть страны-агрессора.

Журналисты обратились за комментариями к владельцу заведения, который оказался не в курсе ситуации, передает Про Бердянск.

Но потом владелец паба прислал следующее фото с подписью: “Это мой комментарий”.

Фото: pro.berdyansk.biz.

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– Можно ли считать, что ошибка исправлена и в пабе больше нет российских карт с Крымом, оставляем на усмотрение читателей, – добавили журналисты.

Напомним, ранее британское издание The Times оскандалилось, опубликовав карту России с оккупированных Крымом.

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