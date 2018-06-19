Украина ответила Кремлю на “помилование” Сенцова

Украинский политзаключенный Олег Сенцов не будет просить Владимира Путина о помиловании.

Об этом написала в Facebook первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко, комментируя заявление Кремля о том, что Сенцов сам должен попросить о помиловании.

– Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявляет, что Олег Сенцов должен сам позаботиться о своем помиловании, намекая, что Олег должен обратиться к российскому президенту с такой просьбой. Очевидно, что Сенцов не будет обращаться к Путину, на это российские власти и рассчитывает, – заверила она.

Геращенко также выразила возмущение по поводу срыва Россией договоренностей о посещении украинским омбудсвумен Людмилой Денисовой Сенцова и других украинских заложников.

– Чтобы вы понимали, именно так у нас несколько раз срывалось освобождение заложников. Когда все вроде обсудили и договорились, определились со списком и приблизительной датой. И в последнюю минуту – нет, без объяснений, – написала она.

Читайте: Ответ за Сенцова! Москалькова увидит Вышинского при одном условии

Сегодня в Кремле заявили, что общественный резонанс не может повлиять на решение суда по Олегу Сенцову – он должен сам обратиться с просьбой о помиловании.