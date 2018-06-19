Украинский брендинг Евровидения 2017 получил Каннского льва

Брендинг Евровидения-2017, созданный украинскими агентствами, получил бронзовую награду Каннских львов.

Брендингу Евровидения-2017, который создали украинские агентства Banda.agency и Republique, присудили бронзовую награду Каннских львов в категории Desing Lions, сообщает AIN.ua.

Агентства рассказали, что у Евровидения никогда не было настоящего бренда и они хотели это изменить.

– Используя традиционный украинский символ, мы также придали ему современный вид яркими, живыми паттернами. Каждый элемент ожерелья имеет свой уникальный дизайн и форму, что символизирует простую истину: мы все разные, но каждый год собираемся вместе по прекрасному поводу, – заявили авторы брендинга.

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К слову, украинские десантники заняли первое место в марш-броске на 87 км для раненых ветеранов The Cateran Yomp-2018.