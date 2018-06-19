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Украинский лоукостер SkyUp открывает новые рейсы – когда и направления

Авиакомпания SkyUp планирует открыть продажу билетов на внутренние и международные регулярные рейсы.

Украинский лоукостер SkyUp планирует открыть продажу на внутренние и международные регулярные рейсы в июле, сообщает УНИАН.

– Уже в июле мы откроем продажи на рейсы внутри Украины. Это будут рейсы в Одессу из Киева и Харькова. Параллельно мы начнем продажу билетов на международные рейсы из Киева в Барселону, Ларнаку и Батуми, – сказал сооснователь SkyUp Airlines Юрий Альба.

Все элементы ценообразования на билеты будут базироваться на основе лоукост модели.

Базовым аэропортом для SkyUp будет аэропорт Киев имени И. Сикорского (Жуляны).

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К слову, авиакомпания Bravo Airways откроет рейс Херсон – Люблин (Польша) с 15 июня.

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