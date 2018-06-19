PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Украине могут отменить медосмотр/

В Украине могут отменить медосмотр

Министерство здравоохранения Украины предложило отменить ежегодные медосмотры для государственных служащих.

– Мы потеряем еще один бюрократический барьер. Государственные служащие смогут свободно, как и все другие, консультироваться о состоянии здоровья у своего семейного врача и проходить действительно нужные обследования, – заявила и.о. главы ведомства Ульяна Супрун.

Соответствующий проект приказа уже отправлен на подпись.

Госслужащие от 2003 года обязаны проходить ежегодные медосмотры в медучреждениях, к которым приписано их учреждение.

– Больной ты или здоровый – если работаешь на госслужбе – вынужден раз в год проходить всех врачей без разбора, без права выбора медучреждения и возможности отказаться, – отметила Супрун.

Читайте: Супрун развенчала три самых опасных мифа о здоровом питании

Данный метод профилактики в принципе не признается в развитых странах, где по состоянию здоровья следит семейный врач, а профилактические медосмотры проводятся по группам риска.

– Регулярные обзоры госслужащих в Украине в основном превратились в обход всех врачей с бумажкой, чтобы получить отметку “для галочки”, а не действительно качественное обследование, – добавила и.о. министра.

К слову, Ульяна Супрун и врач-невролог Юрий Фломин развенчали 7 популярных мифов об инсульте.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Що подарувати медику
Что подарить на День медика
СМС привітання на День медика
СМС-поздравления с Днем медицинского работника в стихах
Богомолец: В Украине лечение кариеса должно стать бесплатным
ВНЗ
Вступление в медицинские и педагогические вузы 2019: кому государство отдаст предпочтение
Ліки
В США неизлечимо больным разрешили принимать экспериментальные лекарства
Лікування травами
Можно ли лечиться травами – ответ Супрун
Нетрадиційні ліки
Супрун предлагает запретить рекламу нетрадиционной медицины
Кличко наградил лучших медсестер столицы
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка