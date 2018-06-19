В Украине могут отменить медосмотр

Министерство здравоохранения Украины предложило отменить ежегодные медосмотры для государственных служащих.

– Мы потеряем еще один бюрократический барьер. Государственные служащие смогут свободно, как и все другие, консультироваться о состоянии здоровья у своего семейного врача и проходить действительно нужные обследования, – заявила и.о. главы ведомства Ульяна Супрун.

Соответствующий проект приказа уже отправлен на подпись.

Госслужащие от 2003 года обязаны проходить ежегодные медосмотры в медучреждениях, к которым приписано их учреждение.

– Больной ты или здоровый – если работаешь на госслужбе – вынужден раз в год проходить всех врачей без разбора, без права выбора медучреждения и возможности отказаться, – отметила Супрун.

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Данный метод профилактики в принципе не признается в развитых странах, где по состоянию здоровья следит семейный врач, а профилактические медосмотры проводятся по группам риска.

– Регулярные обзоры госслужащих в Украине в основном превратились в обход всех врачей с бумажкой, чтобы получить отметку “для галочки”, а не действительно качественное обследование, – добавила и.о. министра.

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