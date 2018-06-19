В Украине смертность превысила рождаемость почти вдвое

На 1 мая в Украине на 100 умерших приходилось 54 новорожденных.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
На 1 мая 2018 года численность населения Украины составляла 42 млн 300,7 тыс. При этом за первые четыре месяца, январь-апрель, украинцев стало меньше на 85,7 тыс.
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– Остается существенным превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших – 54 новорожденные, – говорится в отчете.
Напомним, когда в Украине будет перепись населения.
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