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Відродження против дальнейшего повышения тарифов на газ в Украине

Депутатская группа партия Відродження выступает против дальнейшего повышения цен на газ для населения. А также призывает президента Украины и премьер-министра вмешаться в ситуацию с премированием руководства НАК Нафтогаз Украины.

Об этом заявил сопредседатель депутатской группы партия Відродження Виктор Бондарь.

Во время выступления с парламентской трибуны он назвал циничным выделение руководством Нафтогаза миллиардных премий для себя на фоне возможного роста цен на газ для населения.

– Я хочу с этой трибуны привлечь внимание правительства, главы государства к ситуации, происходящей в Нафтогазе Украины. Посмотрите на цинизм, с которым председатель правления и все руководство НАК выписали себе огромные премии за якобы выигрыш у Газпрома дела о транзите газа. Украина еще не получила этих денег, впрочем, сотрудники Нафтогаза уже расписали себе премии на 1 млрд 200 млн грн. Таким образом продемонстрировав, что чихать они хотели на народ Украины. В то время как люди бедствуют, они себе жируют, – заявил Виктор Бондарь.

По его словам, средств, направленных на премии руководству Нафтогаза Украины, хватило бы на проведение трех месяцев отопительного сезона в таких городах, как Львов и Одесса.

– На эти средства можно 100 тыс. украинцев отправить на отдых, или можно разово выплатить минимальную пенсию в 1452 грн для 826 тыс. украинских пенсионеров. И после этого они нам будут говорить, что надо поднимать тарифы, что Нафтогаз – убыточный! Посмотрите на баланс компании, сегодня она получает почти 40 млрд грн чистой прибыли за год, – подчеркнул политик.

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И призвал президента и премьер-министра Украины принять должные меры.

– Я обращаюсь в такой ситуации к президенту Украины, главе правительства: давайте принимать решения по председателю правления Нафтогаза. Нельзя в бедной стране выплачивать такие премии – это цинизм власти по отношению к людям Украины, – призвал сопредседатель депутатской группы партия Відродження.

К слову, Відродження предлагает взять законопроект №6292 за основу реформы соцзащиты чернобыльцев.

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