PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Как освободить Сенцова - Кремль намекает на помилование/

Как освободить Сенцова – Кремль намекает на помилование

В Кремле заявили, что общественный резонанс не может повлиять на решение суда по украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, он должен сам обратиться с просьбой о помиловании.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

Песков напомнил, что Путин неоднократно высказывал свою точку зрения по этой теме и отвечал на соответствующие вопросы.

– Дело в том, что резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на решение суда Российской Федерации, – сказал Песков.

Читайте: Россия сорвала синхронное посещения Сенцова и Вышинского

– Но вы знаете, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным, вот из этого нужно выходить, – подчеркнул Песков.

Как сообщалось, российские культурные деятели призвали президента РФ Владимира Путина освободить Олега Сенцова.

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Олег Сенцов
Человек умирает, помилуйте Сенцова! Собчак, Познер и Тодоровский обратились к Путину
Россия сорвала синхронное посещения Сенцова и Вышинского
Омбудсмены Украины и РФ договорились посетить заключенных в тюрьмах
Немедленно освободить! США выдвинули РФ условия по украинским политзаключенным
Ответ за Сенцова! Москалькова увидит Вышинского при одном условии
Олег Сенцов
Путин освободит Сенцова – эксперт назвал условие
Олег Сенцов
Состояние Сенцова критическое – Денисова
Олег Сенцов
Омбудсмена Денисову не пустили к Сенцову
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка