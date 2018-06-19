Как освободить Сенцова – Кремль намекает на помилование

В Кремле заявили, что общественный резонанс не может повлиять на решение суда по украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, он должен сам обратиться с просьбой о помиловании.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

Песков напомнил, что Путин неоднократно высказывал свою точку зрения по этой теме и отвечал на соответствующие вопросы.

– Дело в том, что резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на решение суда Российской Федерации, – сказал Песков.

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– Но вы знаете, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным, вот из этого нужно выходить, – подчеркнул Песков.

Как сообщалось, российские культурные деятели призвали президента РФ Владимира Путина освободить Олега Сенцова.

Фото: УНИАН