Замечания Запада по нацбезопасности Украины ликвидированы – нардеп

Новый законопроект о национальной безопасности был изменен после замечаний партнеров Украины.

Об этом заявил народный депутат от фракции Партии Блок Петра Порошенко Иван Винник в эфире Свободы слова на ICTV.

– 15 июня по результатам встречи мы ликвидировали те замечания по 9 сферам, которые были высказаны нашими партнерами из Запада. Речь идет об усилении общественного контроля над сектором безопасности и обороны, речь идет об усилении демократического гражданского контроля над военными органами, речь идет об усилении парламентских полномочий по контролю сектора безопасности, речь идет о четком разграничении полномочий сил безопасности и сил обороны, – заявил Винник.

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Напомним, сопредседатель Общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев заявил, что законопроект о нацбезопасности оставляет СБУ неподотчетной.