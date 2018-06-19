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Замечания Запада по нацбезопасности Украины ликвидированы – нардеп

Новый законопроект о национальной безопасности был изменен после замечаний партнеров Украины.

Об этом заявил народный депутат от фракции Партии Блок Петра Порошенко Иван Винник в эфире Свободы слова на ICTV.

– 15 июня по результатам встречи мы ликвидировали те замечания по 9 сферам, которые были высказаны нашими партнерами из Запада. Речь идет об усилении общественного контроля над сектором безопасности и обороны, речь идет об усилении демократического гражданского контроля над военными органами, речь идет об усилении парламентских полномочий по контролю сектора безопасности, речь идет о четком разграничении полномочий сил безопасности и сил обороны, – заявил Винник.

Читайте: Контроль оборонной сферы должен осуществлять парламент – военный эксперт

Напомним, сопредседатель Общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев заявил, что законопроект о нацбезопасности оставляет СБУ неподотчетной.

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