День беженцев. Почему украинцы бегут в Россию и кто просит убежища у нас

В мире насчитывается 68,5 миллионов беженцев. Еще в прошлом году их было почти на три миллиона меньше. Факты ICTV узнали о причинах роста числа беженцев в мире и есть ли они в Украине.

В ООН подсчитали, что беженцем является каждый 110-й человек.

Больше всего на их количество за последние 5 лет повлиял кризис в Сирии. Другие фигуранты списка – страны Африки и Азии. Еще пару лет назад из-за российской агрессии в этом списке была и Украина.

Где просят убежища украинцы

После вторжения России на Донбасс, количество беженцев из Украины стремительно возросло. Появилось понятие внутренне перемещенных лиц. По данным Министерства соцполитики, в 2018 году на учете стоит 1,5 миллиона переселенцев или 1,2 миллиона семей из Донбасса и Крыма.

По подсчетам отечественного представительства ООН, Украина занимает девятое место в мире по количеству внутренне перемещенных лиц.



Если говорить о других странах, то больше всего наших соотечественников искали убежища в России. Речь идет о первом годе после аннексии Крыма и начала боевых действий на Востоке.

Причины отъезда в РФ: отсутствие языкового барьера, родственные связи и знакомство с национальными особенностями. Это все облегчает поиск работы и ассимиляцию в соседней стране. Возможно эти факторы и стали причиной того, что тысячи украинцев из всех стран мира выбрали именно ту, которая ведет войну с их Родиной.

Украинских беженцев больше приняли Польша (280), Испания (275), Португалия (45) и Чехия (35).

По данным Организации Объединенных Наций, в 2014-2015 годах в РФ выехало и попросило защиты более 270 тысяч наших соотечественников. Другие соседние страны, куда выезжали украинцы – Грузия и Беларусь.

Что касается ЕС, то больше украинцев просило убежища в Польше. Согласно официальной информации Управления по вопросам иностранцев Польши, в 2017 году в страну обратилось 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту.

Кто едет в Украину

Украина уникальна в том, что помимо собственных переселенцев одновременно является страной-транзитером мигрантов в ЕС, а также государством, которое принимает беженцев из других стран.

Убежище в Украине по данным ООН получили более 3 тысяч человек.

Большинство тех, кто поселился в Украине – беглецы из стран с тоталитарными режимами и зон боевых действий. Это Афганистан, Сирия, Россия, Армения и Азербайджан.

Ежегодно в нашей стране просят защиты от 600 до 1,5 тысячи человек. Но лишь десятки получают статус беженцев. По сравнению с европейскими странами и Турцией, которые принимают сотни тысяч и миллионы людей, это немного.



Это связано с относительной территориальной близостью Испании и Италии, куда нелегалы ​​из Сирии и ряда африканских стран попадают Средиземным морем.

Другие факторы: высокий уровень жизни европейцев и миграционная политика. В ЕС беженцы получают бесплатный временный приют, медицинскую страховку и денежную помощь.

Как живется беженцам в Украине

Получив статус беженца, иностранцы приравниваются к гражданам Украины. Им на 5 лет выдается соответствующее удостоверение. Однако, чтобы получить статус просителям убежища в Украине приходится ждать годами.

Например, в прошлом году статус беженца или лица, которое нуждается в дополнительной защите, получили менее 80 человек, которые ждали его год и более. В это время государство не гарантирует удовлетворения всех социальных потребностей иностранцев.

Финансовая помощь, которую государство оказывает на одного беженца, сегодня составляет 17 гривен.

По информации правозащитных организаций, работающих в Украине, процедура получения статуса беженца является очень сложной в реализации. Сами беженцы указывают на то, что Государственная миграционная служба не оказывает им должной поддержки во время прохождения процедуры.

Часто права беженцев нарушают, а процесс продолжается слишком долго. Ко времени получения статуса беженца, такие лица не могут воспользоваться даже базовыми гражданскими правами.

Почему нужно поддерживать беженцев

Сложная процедура получения статуса беженца делает Украину непривлекательной для иностранных искателей убежища. А между тем, беженцы могут стать полезными новой Родине.

Ноэль Калхун, заместитель Председателя Агентства ООН по делам беженцев в Украине, считает:

– Именно беженцы обогащают культуру своего нового места жительства и даже реализуют достаточно успешные проекты.

Еще одна составляющая – трудовой потенциал. Именно мигранты могут решить проблему старения стран, которая актуальна для всех без исключения европейских стран, и Украины в том числе.



Согласно отчету Европейской комиссии о старении, в ЕС количество пенсионеров при нынешних темпах рождаемости составит 50% от общего количества населения уже в 2060 году.

Поэтому именно переселенцы, на новом месте готовы браться за тяжелую работу, могут в будущем обеспечивать европейцев пенсией. Кроме того рост конкуренции, который они создадут на рынке труда, повысит требования к специалистам и качество работы.

Яна Семенюк