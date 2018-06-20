Денисова призвала Красный Крест посетить Сенцова

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала официальное письмо руководителю Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских политзаключенных в России.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

– Со вчерашнего дня пытаюсь встретиться с руководством Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Бартом, – написала Денисова.

Поскольку у Магне Барта очень плотный график и он не может встретиться, Денисова обратилась к нему с официальным письмом, в котором просит посетить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова.

– Я попросила его осуществить визиты в пенитенциарные учреждения, где они отбывают наказание, чтобы проверить состояние их здоровья, а также способствовать организации моих визитов к упомянутым гражданам Украины, – подытожила омбудсмен.

Напомним, недавно омбудсмена Денисову не пустили к Сенцову.