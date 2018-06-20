PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Денисова призвала Красный Крест посетить Сенцова/

Денисова призвала Красный Крест посетить Сенцова

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала официальное письмо руководителю Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских политзаключенных в России.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

– Со вчерашнего дня пытаюсь встретиться с руководством Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Бартом, – написала Денисова.

Поскольку у Магне Барта очень плотный график и он не может встретиться, Денисова обратилась к нему с официальным письмом, в котором просит посетить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова.

Читайте: Увидеть, что жив: Москва прячет Сенцова даже от видеосвязи Россия сорвала синхронное посещения Сенцова и Вышинского Россия может согласиться на обмен пленными в период ЧМ-2018

– Я попросила его осуществить визиты в пенитенциарные учреждения, где они отбывают наказание, чтобы проверить состояние их здоровья, а также способствовать организации моих визитов к упомянутым гражданам Украины, – подытожила омбудсмен.

Напомним, недавно омбудсмена Денисову не пустили к Сенцову.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Главу офиса Совета Европы ограбили в Киеве
Драка, газ и заммэра в мусорке: столкновения в горсовете Харькова
Корь в Украине: за неделю заболел 1401 человек
Евробляхи в Украине: сколько авто пригнали чиновники – СМИ
цвинтар
Сколько стоит умереть в Украине: цены на ритуальные услуги, кремацию и место на кладбище
Застряли вниз головой на высоте 10 метров – в РФ сломался атракцион
українці
В Украине смертность превысила рождаемость почти вдвое
Митинг под Радой: активисты обещают вернуться через месяц
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка