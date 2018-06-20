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Днепропетровскую и Кировоградскую области переименуют – новые названия

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей.

Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

– Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Верховной Раде Украины поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую. Декоммунизацию не остановить, – говорится в сообщении.

Согласно повестке дня сегодняшнего заседания комитета, депутаты рассматривали проект Закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Днепропетровской области) (№8329) и проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Кировоградской области) (№8380).

В то же время, главным комитетом по этим законопроектам является Комитет по вопросам правовой политики и правосудия.

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Напомним, что 14 июня постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовала переименование 11 улиц, переулков и площади в столице.

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