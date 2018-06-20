Две главные угрозы Керченского моста для Украины

Возведение моста через Керченский пролив создало серьезные угрозы и методы давления на Украину.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что российский мост через Керченский пролив в оккупированный Крым создал военную и экономическую угрозу для Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

– Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы Сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины, – сказал Турчинов.

По его словам, Крым и так максимально милитаризирован Россией.

Секретарь СНБО также добавил, что Россия за последние месяцы создала в Азовском море флотилию, для чего были усилены дополнительными кораблями пограничные войска ФСБ, а также переброшены корабли военного флота с Каспийского моря.

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Турчинов заявил, что построив Керченский мост, Россия получила возможность осуществлять незаконный контроль над судами, которые пересекают Керченский пролив.

– Украина имеет возможность задерживать российские корабли, которые своими действиями нарушают наше законодательство… Но если мы действуем адекватно в рамках международного законодательства, то Россия, как всегда, грубо нарушает нормы международного права, проводя незаконный досмотр кораблей, идущих в украинские порты. Это фактически продолжение гибридной войны в экономической плоскости, демонстрация готовности осуществить блокаду наших портов на Азовском море, – сказал секретарь СНБО.

К слову, администрация США считает, что открытие Крымского моста отрицательно отразится на людях и полуострове.