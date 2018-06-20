Генсек СЕ готов просить о помиловании Сенцова

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд готов подать прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России.

Об этом генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, сообщает Интерфакс-Украина.

– Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам, – отметил он.

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– Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека, – добавил Ягланд.

При этом сама Москалькова заявила, что Сенцов не обращался к ней с просьбой о помиловании.

Ранее в Кремле намекнули на то, что Олег Сенцов должен сам попросить о помиловании.

Первый заместитель спикера ВР Ирина Геращенко ответила, что Сенцов не будет обращаться к Путину с подобным вопросом и именно на это рассчитывает власть РФ.

Напомним, Россия сорвала посещение Олега Сенцова, о котором ранее было договорено. Более того, Россия прячет Сенцова даже от видеосвязи.