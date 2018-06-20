Корь в Украине: за неделю заболел 1401 человек

За неделю корью заболел 1401 человек. Из них – 560 взрослых и 841 ребенок.

Корь в Украине не останавливает своего наступления. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, это на 56 случаев больше, чем на прошлой неделе.

– Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3428 человека: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человек: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской ( всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях, – говорится в сообщении.

Отмечается, что от осложнений кори умерли одиннадцать человек: семеро детей и четверо взрослых.

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По данным Минздрава, с начала 2018 года в Украине заболели корью 19 249 человек, из них 11 424 – дети.

Напомним, в Украине проведут бесплатную вакцинацию против кори взрослых из группы риска.