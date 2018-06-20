PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / Корь в Украине: за неделю заболел 1401 человек/

Корь в Украине: за неделю заболел 1401 человек

За неделю корью заболел 1401 человек. Из них – 560 взрослых и 841 ребенок.

Корь в Украине не останавливает своего наступления. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, это на 56 случаев больше, чем на прошлой неделе.

– Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3428 человека: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человек: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской ( всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях, – говорится в сообщении.

Отмечается, что от осложнений кори умерли одиннадцать человек: семеро детей и четверо взрослых.

Читайте: Не хочу заболеть корью. Что делать?

По данным Минздрава, с начала 2018 года в Украине заболели корью 19 249 человек, из них 11 424 – дети.

Напомним, в Украине проведут бесплатную вакцинацию против кори взрослых из группы риска.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Драка, газ и заммэра в мусорке: столкновения в горсовете Харькова
Как оказать помощь при тепловом и солнечном ударе (ИНФОГРАФИКА)
Евробляхи в Украине: сколько авто пригнали чиновники – СМИ
цвинтар
Сколько стоит умереть в Украине: цены на ритуальные услуги, кремацию и место на кладбище
Три причины вступить в брак
українці
В Украине смертность превысила рождаемость почти вдвое
Митинг под Радой: активисты обещают вернуться через месяц
Госдеп США прокомментировал заявление Трампа о Крыме
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка