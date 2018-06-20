Кому повысят пенсии с 1 июля

На повышение пенсий с 1 июля могут рассчитывать три категории граждан Украины.

Это следует из ответа Пенсионного фонда Украины на запрос Апострофа.

В частности, с 1 июля повысят пенсии:

лицам, которые имеют статус почетного донора Украины , дающий право на получение надбавки к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума (размер надбавки повысится со 170 до 177,7 грн );

, дающий право на получение надбавки к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума (размер надбавки повысится ); лицам, получающим максимальные пенсии , размер которых сейчас составляет 13 730 грн (теперь они будут получать 14 350 грн );

, размер которых сейчас составляет (теперь они будут получать ); гражданам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим достаточно страхового стажа для получения минимальной пенсии (они получали социальную пенсию в размере 1373 грн, теперь будут получать 1435 грн).

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В то же время в ПФУ объяснили, что на повышение пенсий пока не стоит рассчитывать украинцам, получающим минимальную пенсию, которая на сегодня равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц (1452 грн).

Напомним, сегодня вице-премьер-министр Павел Розенко анонсировал повышение минимальной пенсии в 2018 году с 1 июля и 1 декабря.