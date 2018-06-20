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Москалькова собралась в СИЗО к Вышинскому

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует 23 июня посетить главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который находится в СИЗО Херсона.

Об этом говорится в письме российского омбудсмена к украинскому уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой.

При этом Москалькова утверждает, что о ее визите к Вышинскому было договорено с Денисовой.

В то же время она пишет, что направила Денисовой письмо, которое сообщает о состоянии здоровья украинца Александра Кольченко.

Москалькова также пообещала сообщить об Олеге Сенцове, которого планирует посетить ее представитель в регионе.

Читайте: Денисова призвала Красный Крест посетить Сенцова

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сможет посетить в украинском СИЗО руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского только в том случае, если ее впустят в колонию, где содержат украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Напомним, Россия сорвала посещение Олега Сенцова, о котором ранее было договорено. Более того, Россия прячет Сенцова даже от видеосвязи.

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