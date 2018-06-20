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My Pol – в Украине заработало мобильное приложение для вызова полиции

В Нацполиции представили мобильное приложение My Pol, которое позволяет вызвать патрульных и оценить их работу.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Татьяна Ковальчук, передает пресс-служба МВД.

Введение таких мобильных приложений – это требование времени. Это не только позволит стражам порядка оперативнее реагировать на угрозы безопасности наших граждан, но станет основой для роста доверия к правоохранительной системе, – заявила Ковальчук.

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Через приложение My Pol  ожно вызвать патрульных благодаря функции SOS. Во время чрезвычайной ситуации человек должен нажать только одну кнопку и полицейские в ситуационном центре получают данные о характере угрозы и место нахождения пострадавшего.

Пользователи могут загрузить приложение через Google play или App Store.

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My Pol – в Украине заработало мобильное приложение для вызова полиции / 6 фотографий

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