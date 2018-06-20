Оплата проезда картой в Украине – в каких городах возможна и как купить билет

Оплатить проезд в общественном транспорте безналично можно во Львове, Киеве, Тернополе, Житомире, Мукачево и Сумах.

Об этом пишут todaynews.

19 июня 2015 в метрополитене Киева появились первые желтые турникеты, которые начали принимать карты Mastercard.

Спустя 3 года количество городов, где можно заплатить безналично увеличилось. К таким платежам подключился наземный транспорт, появились альтернативные решения оплаты, заинтересовались платежные системы и банки.

Сегодня внедрением платежей в транспорте занимаются Visa, Mastercard, Ощадбанк, ПриватБанк, технические партнеры и городские администрации.

На сегодняшний день существует два способа оплатить проезд безналично — с помощью банковской карты и QR-кода.

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Бесконтактные банковские карты:

Оплатить проезд картой (или смартфоном с Google Pay или Apple Pay) можно в одно касание, при условии, что в транспорте есть соответсвующий терминал. Они бывают нескольких видов:

Терминалы, встроенные в турникеты. Работают в метро, фуникулере и скоростных трамваях Киева, а также в автобусах Мукачево (на входе). Позволяют пассажиру пройти сквозь ограждение только после того, как он приложит карту к считывателю.

Навесные терминалы. Закреплены на поручнях троллейбусов в Житомире и Тернополе, а также львовских трамваях. После оплаты картой печатают чек, который является билетом.

Как альтернатива иностранным терминалам, в Сумах появились разработанные ПриватБанком устройства, которые в отличие от предыдущих терминалов, не печатают чек.

Мобильные терминалы. Находятся у кондуктора транспортного средства. Также печатают чек, подтверждающий оплату.

QR-коды в приложении Приват24. Второй способ оплаты проезда подойдет тем пассажирам, у которых нет бесконтактных карт и телефона с NFC. Схема оплаты по QR-коду не предполагает дополнительного оборудования. Поэтому ее более просто реализовать. Чтобы начать принимать платежи в муниципальном транспорте, достаточно расклеить в салоне коды, где зашифрованы платежные данные транспортного ведомства. Эти коды пассажирам предлагают сканировать с помощью их смартфонов через приложение Приват24. Оплата происходит с одной из карт, привязанной к программе. Также внутри приложения есть опция закомпостировать билет.

Напомним, с 14 июля в Киеве вдвое подорожает проезд в городском транспорте.

Инфографика: todaynews.