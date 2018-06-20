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Порошенко подписал закон о трансплантации органов

Президент Петр Порошенко подписал закон о трансплантации органов.

Операція

На странице законопроекта №2386а-1 (о трансплантации органов) появилась информация, что президент Петр Порошенко подписал его.

Теперь изъятие органа для трансплантации после смерти человека будет возможным.

Однако для этого человек должен подписать согласие на трансплантацию органов.

Читайте: Новый закон о трансплантации: что изменится для украинцев

Напомним, 17 мая Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно здравоохранения и трансплантации органов.

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