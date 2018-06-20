Президент Петр Порошенко подписал закон о трансплантации органов.

На странице законопроекта №2386а-1 (о трансплантации органов) появилась информация, что президент Петр Порошенко подписал его.

Теперь изъятие органа для трансплантации после смерти человека будет возможным.

Однако для этого человек должен подписать согласие на трансплантацию органов.

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Напомним, 17 мая Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно здравоохранения и трансплантации органов.