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Прогноз погоды в Украине на сегодня, 20 июня (КАРТА)

20 июня в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.

На востоке переменная облачность, местами дожди, температура до +33°.

На юге также без осадков. Температура до +34°.

На западе Украины переменная облачность. Температура до +28°.

Читайте: Настоящий ад впереди: прогноз погоды до конца лета

В северных областях ожидается ясная и сухая погода. Температура до +28°.

В центре местами дожди, температура до +31°.

Напомним, какой будет погода на эту неделю.

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