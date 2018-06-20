Продвинулись на 2 км: ВСУ заняли новые позиции возле Желобка

Военные заняли новые территории и продвинулись на 2 км вперед около села Желобок в Луганской области.

Украинские военнослужащие заняли новые территории и продвинулись на 2 км вперед около села Желобок Луганской области, говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Указано, что боевики около оккупированного поселка Желобок слишком близко подходили к позициям ООС, и военное командование решило передвинуть позиции и создать “линию безопасности”.

– Был спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до 2-х километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона. Для подразделений, обороняющихся на луганском направлении, эта задача была не простой, ведь несмотря на сложные географические условия, враг постоянно осуществлял огневое воздействие и вел интенсивную разведку. Но несмотря на это, задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена, – сказано в нем.

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Отмечается, что операция длилась около 2 недель в режиме абсолютной секретности.

В ходе выполнения задания потерь среди украинских военных нет.

Напомним, волонтеры показали, как бойцы ООС уничтожили блиндаж с боевиками.