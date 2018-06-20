Протесты под горсоветом Харькова: почему произошла потасовка

По данным последних новостей из Харькова, в результате стычек между активистами и охранной фирмой, никто не пострадал. Сегодня утром стало известно, что в харьковском горсовете проходит акция протеста. Факты ICTV собрали информацию о происшествии.

На заседание сессии Харьковского горсовета пришли несколько десятков активистов. Требование – пустить их на сессию, где должны были рассматривать вопрос о выделении земельного участка под строительство дома. Место расположения будущей новостройки – около стадиона Металлист.

Кто организовал акцию

Во время столкновений были мужчины в футболках Нацкорпуса.

В комментарии Фактам ICTV председатель харьковской ячейки Национального корпуса Константин Немичев сообщил, что инициаторами стали неравнодушные харьковчане.

– Собралась инициативная группа жителей, которые недовольны тем, что сводится строительство возле стадиона.

По словам собеседника, когда активисты пытались попасть на сессию, им преградили вход неизвестные люди спортивного телосложения.

Почему пикетировали горсовет

Строительство дома вблизи Металлиста помешало бы проведению матчей на стадионе.

– Если строительство начнется, то на большом футболе в Харькове можно ставить крест. Мы не будем принимать ни чемпионаты Европы, ни Лигу чемпионов, – рассказал Немичев.

Во время сессии активисты планировали помешать голосованию за выделение земельного участка под скандальное строительство.

Когда началась потасовка

Конфликт возник, когда участники акции протеста пытались попасть в сессионный зал.

По словам организаторов акции, инициаторами стали молодые люди спортивного телосложения, которые загородили собой вход. Когда они увидели, что активисты превосходят их численно – применили дымовые шашки и газовые баллончики.

В одно и то же время с этим, на улице активисты поймали заммэра Харькова и бросили его в мусорный бак.

По данным полиции, столкновение возникло между активистами и представителями охранной фирмы. Причиной стало то, что охрана пропустила в сессионный зал только двух участников акции. В результате конфликта охранники распылили неизвестное вещество.

Результат

По сообщениям инициаторов акции протеста, вопрос о выделении земли под спорное строительство депутаты так и не рассмотрели. Активисты считают, что своей цели они достигли.

В медицинские учреждения после инцидента никто не обращался.

Полиция по факту столкновений возбудила уголовное дело по статье Хулиганство. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, участников конфликта и свидетелей. Виновным грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее мы сообщали о столкновении в горсовете Харькова.

Фото: Городской дозор