РФ рассматривает украинских заложников как товар – Климкин

Россия препятствует встрече омбудсмена с украинскими политзаключенными, потому что рассматривает заложников как некий товар, которым можно торговать и использовать как эмоциональный прессинг.

– Мы должны использовать все, в том числе чемпионат мира по футболу, любые возможности давить на Россию для того, чтобы освободить наших политзаключенных, – отметил министр иностранных дел Павел Климкин, передает Укринформ.

Глава МИД Украины рассказал, что реального и последовательного прогресса в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе на последней нормандской встречи не произошло.

Читайте: Немедленно освободить! США выдвинули РФ условия по украинским политзаключенным

– Российская позиция была полностью направлена ​​на легитимизацию своей оккупации – никакого желания говорить о реальном прогрессе, никакого желания говорить о реальных миротворцах, о реальной международной администрации, о реальном полицейском компоненте, – заявил Климкин.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова договорились проверить условия содержания украинских политзаключенных в России и граждан РФ в украинских тюрьмах.

Фото: Dreamstime.