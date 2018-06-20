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РФ рассматривает украинских заложников как товар – Климкин

Россия препятствует встрече омбудсмена с украинскими политзаключенными, потому что рассматривает заложников как некий товар, которым можно торговать и использовать как эмоциональный прессинг.

– Мы должны использовать все, в том числе чемпионат мира по футболу, любые возможности давить на Россию для того, чтобы освободить наших политзаключенных, – отметил министр иностранных дел Павел Климкин, передает Укринформ.

Глава МИД Украины рассказал, что реального и последовательного прогресса в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе на последней нормандской встречи не произошло.

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– Российская позиция была полностью направлена ​​на легитимизацию своей оккупации – никакого желания говорить о реальном прогрессе, никакого желания говорить о реальных миротворцах, о реальной международной администрации, о реальном полицейском компоненте, – заявил Климкин.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова договорились проверить условия содержания украинских политзаключенных в России и граждан РФ в украинских тюрьмах.

Фото: Dreamstime.

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