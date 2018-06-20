Скандал в Днепре: командир части сдал солдат в аренду

В Днепре командир части сдал в аренду отряд молодых военнослужащих частному предпринимателю, у которого они грузят огромные бетонные бордюры.

Об этом говорится в сюжете программы Надзвичайні новини.

Шокированные очевидцы засняли кадры, на которых военнослужащие на частном заводе грузят бетонные бордюры.

При попытке узнать у солдат, кто их туда направил, журналистам порекомендовали обратиться к командиру части.

Однако один военный признался, что большинство службы провел именно на заводе.

– При таком контроле сильно не “побалуешься” солдатами, чтобы заработать 5 гривен, чтобы после этого выгнали из армии, – рассказал заместитель командира 26-го объединенного отряда Олег Срибный.

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К слову, в Подольском районе Киева на территории военной части обнаружили тело военнослужащего-срочника.