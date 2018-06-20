В Харькове заместителя Кернеса бросили в мусорный бак – появилось видео

Во время столкновений в Харьковском горсовете активисты бросили в мусорный бак заместителя Геннадия Кернеса Андрея Руденко.

Активисты поймали Андрея Руденко с тыльной стороны Харьковского горсовета, когда он вышел из здания.

Среди них были представители Национального корпуса. Люди взяли Руденко за руки и ноги и бросили в урну.

Когда заместителю Кернеса удалось выбраться наружу, ему дали уйти.

Читайте: Провокации, потасовки и обещание вернуться: как прошел митинг афганцев

Мы уже писали о том, что акция протеста в Харькове переросла в столкновения. Мужчина с шевроном муниципальной охраны распылил газ из баллончика в сторону активистов, которые пытались подняться в зал горсовета.

Фото: Кадр из видео