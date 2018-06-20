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В Украине повысят пенсии – когда и на сколько

Повышение размера минимальной пенсии в 2018 году предусмотрено дважды – с 1 июля и с 1 декабря.

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Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Правительственный портал.

По словам Розенко, с 1 июля повысят выплаты для тех людей, размер пенсии которых зависит от прожиточного минимума.

– С 1 июля увеличивается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

Пенсионные выплаты возрастут примерно для 1 миллиона украинцев, – сказал он.

Следующее повышение пенсий, согласно Госбюджету Украины, состоится с 1 декабря.

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– Размер минимальной пенсии вырастет до почти 1500 грн, – отметил Розенко.

При этом он добавил, что если в бюджете Пенсионного фонда появится дополнительный ресурс, реализовать определенные пенсионные программы попытаются внепланово, как это было в октябре 2017 года.

Ранее в Украине задержали выплату пенсий из-за изменений и унификации графика выплат Пенсионным фондом.

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