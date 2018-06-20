PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Украине нужно создать стратегическое оружие сдерживания - Турчинов/

В Украине нужно создать стратегическое оружие сдерживания – Турчинов

В Украине необходимо создать стратегическое оружие сдерживания. Это поможет остановить агрессивную ядерную страну в случае масштабного вторжения.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает Интерфакс-Украина.

– Перед нами стоит очень серьезная задача. Пока Украина не стала членом НАТО, а это не близкая перспектива, мы вынуждены рассчитывать исключительно на самих себя. Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только современное, мощное оружие сдерживания. Нравится нашим партнерам или нет, но мы должны работать над таким оружием стратегического уровня, оружием, которое может эффективно поражать врага на любом расстоянии, – сказал Турчинов.

По его словам, пацифизма, который был в конце прошлого века, “уже нет, и, наверное, не будет”.

– Будапештский меморандум, который давал нам в обмен на ядерное разоружение гарантии безопасности, не стоит бумаги, на которой он был написан, – подчеркнул Турчинов.

По его мнению, никто не имеет “ни морального, ни юридического права” не позволить Украине реализовать такую инициативу.

Читайте: Эффективное оборонительное оружие! В Украине испытали Javelin

К слову, ранее государственный секретарь США Майк Помпео выразил поддержку предоставлению оборонительного оружия Украине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Две главные угрозы Керченского моста для Украины
турчинов-гоф
Турчинов – послу Британии: Россия наращивает военное присутствие в Азовском море
Поддержка агрессии РФ: Киев требует осудить “казаков” на ЧМ-2018
Ответ Турчинова на угрозы Путина по Донбасса
Турчинов раскрыл новую тактику России на Донбассе
Путин не остановится: Турчинов о планах Кремля в Украине
Рушниця
На Львовщине мальчик выстрелил в 8-летнюю сестру
На Закарпатье нашли оружие, которое ФСБ готовила для провокаций
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка