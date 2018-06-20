В Украине нужно создать стратегическое оружие сдерживания – Турчинов

В Украине необходимо создать стратегическое оружие сдерживания. Это поможет остановить агрессивную ядерную страну в случае масштабного вторжения.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает Интерфакс-Украина.

– Перед нами стоит очень серьезная задача. Пока Украина не стала членом НАТО, а это не близкая перспектива, мы вынуждены рассчитывать исключительно на самих себя. Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только современное, мощное оружие сдерживания. Нравится нашим партнерам или нет, но мы должны работать над таким оружием стратегического уровня, оружием, которое может эффективно поражать врага на любом расстоянии, – сказал Турчинов.

По его словам, пацифизма, который был в конце прошлого века, “уже нет, и, наверное, не будет”.

– Будапештский меморандум, который давал нам в обмен на ядерное разоружение гарантии безопасности, не стоит бумаги, на которой он был написан, – подчеркнул Турчинов.

По его мнению, никто не имеет “ни морального, ни юридического права” не позволить Украине реализовать такую инициативу.

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К слову, ранее государственный секретарь США Майк Помпео выразил поддержку предоставлению оборонительного оружия Украине.