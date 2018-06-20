В Украину идет похолодание – где станет холоднее всего и когда

В пятницу, 22 июня, в Украине резко снизится температура воздуха во всех областях, кроме восточных. Холодный циклон зацепит и выходные.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

При этом она отметила, что в четверг, 21 июня, по всей территории страны еще будет очень жарко.

– С 22 июня Украину пересечет холодный атмосферный фронт. А перед похолоданием, как правило, самая высокая температура воздуха. Завтра повсюду +28… +34 градуса. Дожди с грозами пройдут в западных областях. На остальной территории – сухо и солнечно, – отметила синоптик.

В Киеве 21 июня ожидается жаркая погода, без осадков, днем около +30 градусов.

– 22 июня дожди обвалят температуру воздуха на Западе до +18… +23 градусов. А в субботу такое существенное похолодание охватит большинство областей, кроме востока Украины, – добавила Диденко.

По данным Укргидрометцентра, холоднее всего будет в Луцке и Ужгороде, там температура опустится до +15 градусов ночью. Днем там тоже не жарко – максимум 19 градусов.

В субботу станет еще на пару градусов холоднее. Циклон продвинется дальше по стране и затронет центр и юг. Холодное всего по прежнему на западе – 13 градусов тепла. В Киеве также +13-15 градусов ночью, днем – +17°-19°.

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