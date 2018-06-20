PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Украину не пустили 2 российских актеров - имена и причина/

В Украину не пустили 2 российских актеров – имена и причина

Пограничники не пустили в Украину двух российских актеров, которые до этого незаконно пересекли государственную границу в закрытых пунктах пропуска оккупированного Крыма.

– Так, в столичном аэропорту Жуляны во время оформления пассажиров рейса Минск – Киев пограничники обнаружили гражданина Российской Федерации, который посещал оккупированный Крым, – сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Как выяснилось, российский актер Борис Каморзин в 2015 году с целью съемок фильма без соответствующего разрешения и вне КПВВ посещал оккупированную республику.

Читайте: Экс-солистку Ночных снайперов не пустили в Украину

Кроме того, в пункте пропуска Староказачье правоохранители разоблачили еще одного гражданина РФ, каскадера Сергея Михайлова, который в 2015 году посещал временно оккупированную территорию.

В настоящее время гражданам РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Ранее Факты ICTV писали, что известного российского рэпера Матвея Мельникова, более известного как Мот, не пустили в Украину.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Держприкордонслужба
В Черновицкой области 20 человек напали на пограничников
Попросил меню на украинском: пограничнику сломали челюсть в Мариуполе
Крим
Россия держит в заложниках в Крыму 7 украинских моряков
Россия закрыла границу для авто из Украины
На Донбассе женщина-водитель умышленно наехала на пограничника
Контрабанда от Chanel: с Донбасса везли сумок и колье на полмиллиона
Світлана Сурганова
Экс-солистку Ночных снайперов не пустили в Украину
Не лезь куда не нужно: пограничника бросили в багажник и вывезли к реке
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка