В Украину не пустили 2 российских актеров – имена и причина

Пограничники не пустили в Украину двух российских актеров, которые до этого незаконно пересекли государственную границу в закрытых пунктах пропуска оккупированного Крыма.

– Так, в столичном аэропорту Жуляны во время оформления пассажиров рейса Минск – Киев пограничники обнаружили гражданина Российской Федерации, который посещал оккупированный Крым, – сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Как выяснилось, российский актер Борис Каморзин в 2015 году с целью съемок фильма без соответствующего разрешения и вне КПВВ посещал оккупированную республику.

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Кроме того, в пункте пропуска Староказачье правоохранители разоблачили еще одного гражданина РФ, каскадера Сергея Михайлова, который в 2015 году посещал временно оккупированную территорию.

В настоящее время гражданам РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Ранее Факты ICTV писали, что известного российского рэпера Матвея Мельникова, более известного как Мот, не пустили в Украину.