Враг пытался ослабить оборону Объединенных сил возле Артемово

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушали режим прекращения огня, ранения получили трое украинских военнослужащих.

– Всего враг 26 раз нарушал режим прекращения огня, из них 3 раза вел огонь из тяжелого вооружения. Ранения получили трое украинских военнослужащих, – говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook в среду утром.

Как отмечается, на Горловском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи украинских защитников в районе населенного пункта Артемово.

На Донецком направлении вблизи населенных пунктов Авдеевка и Пески боевики вели провокационный огонь из стрелкового оружия.

В свою очередь, напряженная ситуация остается на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Старогнатовка, Чермалык, Талаковка и Водяное.

– Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали противнику на использование им артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения и не позволили врагу улучшить тактическое положение, – отметил в штабе.

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По данным украинской разведки трое боевиков получили ранения.

– В течение ночи текущих суток интенсивность боевых действий уменьшилось. Продолжались бои с применением стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет, – говорится в сообщении.

Напомним, волонтеры показали, как бойцы ООС уничтожили блиндаж с боевиками.