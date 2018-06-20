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Яхта Villa Krim лидирует в парусной регате Giraglia Rolex Cup 2018

Международный винный бренд Villa Krim вышел на новый уровень совершенства, приняв участие в самой престижной средиземноморской регате, протяженностью 243 морские мили, по маршруту Сан-Ремо – Сан-Тропе– Жиральдия-Генуя.

– Мы гордимся, что  яхта под счастливым парусом Villa Krim ворвалась в  регату  мирового класса, гордо неся имя  лидера рынка. Это отражение исключительной работы  экипажа  и серьезный стимул для того, чтобы не останавливаться на достигнутом, – комментирует  капитан яхты Игорь Матвиенко.

По особенной традиции, отмечать успех яхтсмены будут Особенным игристым торговой марки Villa Krim. Говорят, не одна сотня бутылок будет выпита по этому торжественному случаю.  А ведь и правда, море, регата, свежий морской бриз и бокал игристого, что еще нужно.

Villa Krim Особенное для Особенных.

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Яхта Villa Krim лидирует в парусной регате Giraglia Rolex Cup 2018 / 3 фотографии

В этом году парусная гонка состоялась в 66-й раз. Ежегодно с 1953 года, это классическое испытание  мастерства яхтсменов, позволяет оценить подготовку, тактику, навигацию и, как результат, время, за которое пройдена дистанция. Непредсказуемые погодные условия добавляют интригу.

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Giraglia Rolex Cup 2018 по праву признана Королевой средиземноморских регат – это истинная традиция и эталон яхтенного аристократизма и стиля. Ежегодно эта культовая парусная гонка  привлекает сотни профессиональных  и любительских экипажей со всего мира.

 

 

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