Жилье для туристов: в Украине утвердили требования

В Украине приняли норму о требованиях к проектированию рекреационного жилья для проживания отдыхающих.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ приняло государственную строительную норму касательно требований к проектированию рекреационного жилья для проживания отдыхающих в частных жилых домах вместе с их владельцами, передает Интерфакс-Украина.

– Во всем мире во время путешествий или других поездок популярно снимать недорогое жилье непосредственно у владельцев. Однако в Украине, к сожалению, это направление до сих пор не развито, отдыхающие живут без необходимых условий и удобств, ведь такой нормы в действующих ГСН вообще нет. Поэтому сейчас мы унормировали этот вопрос, введя четкие требования к проектированию рекреационного жилья, – заявил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Согласно новой ГСН, площадь помещения для проживания отдыхающих должна составлять не менее 9 кв. м при одноместном размещении, не менее 12 кв. м и 16 кв. м при двухместном и трехместном размещении соответственно. В одном жилом доме одновременно можно временно размещать до 30 человек.

Читайте: Детский туризм: дорогие лагеря в Украине

Размеры земельных участков рекреационного жилья рассчитываются с соотношения 23,3 кв. м/чел. для постоянно проживающих (собственников) и 40 кв. м/чел. для отдыхающих.

Высота застройки не должна превышать четыре этажа.

К слову, 1 июня в Киеве открыли пляжный сезон. Факты ICTV собрали 12 самых лучших пляжей для отдыха.