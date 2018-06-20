ВНО 2018: минимальный проходной балл по всем предметам (ИНФОГРАФИКА)

Установлен проходной порог для тестов ВНО 2018 по истории Украины, географии, физике и химии.
Экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования определила 20 июня пороговый балл – сдал/не сдал – еще по четырем предметам для участия во вступительной кампании.
В частности, пороговый балл по истории Украины соответствует 26 тестовым баллам, по географии – 26, по физике – 12, по химии – 15.
При этом по истории Украины пороговый балл преодолели 85,81% участников ВНО, по географии – 87,67%, по физике – 83,18%, по химии – 89,51%.
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Напомним, 14 июня для математики установили проходной порог 10 баллов, для украинского языка – 23, для иностранных языков – 19 баллов и для биологии – 22.
Фото: Український центр оцінювання якості освіти
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