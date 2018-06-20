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Снятие депутатской неприкосновенности: решение Конституционного суда

Законопроект президента Петра Порошенко о снятии депутатской неприкосновенности признали конституционным.

Конституционный суд признал законопроект президента Петра Порошенко о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года конституционным, сообщает пресс-служба КСУ.

Законопроект проверяли на соответствие требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Поскольку Верховная Рада восьмого созыва в течение года законопроект не рассматривала и в течение срока своих полномочий не меняла положения статьи 80 Конституции Украины, он соответствует требованиям статьи 158 Конституции Украины.

Решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения не принято. Поэтому правовых оснований, которые бы делали невозможным внесение изменений в Конституцию Украины, нет. Конституционный суд считает, что законопроект соответствует требованиям части второй статьи 157 Конституции Украины.

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Поскольку предложенные изменения об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины касаются только их специального статуса и никоим образом не влияют на содержание конституционных прав и свобод человека и гражданина, то они не противоречат требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины.

К слову, спикер Верховной Рады Андрей Парубий пообещал безотлагательно поставить на голосование изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности с депутатов, когда это решение поддержит Конституционный суд.

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