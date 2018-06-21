Боевики применили против ВСУ артиллерию и минометы. Ранены военные

Российско-оккупационные войска 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз применяли артиллерию и минометы. Трое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

На Луганском направлении боевики прибегли к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, где открывали огонь по позициям ООС из артиллерии и стрелкового оружия.

На Донецком и Мариупольском направлениях отмечается активизация противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Водяное, Широкино. С наступлением темного времени суток, враг совершал провокационные обстрелы в основном из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

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Потери противника уточняются, потерь среди наших войск нет.

В течение ночи текущих суток, 21 июня, оккупанты шесть раз нарушали режим тишины на линии соприкосновения с применением только стрелкового оружия.

Напомним, 11 июня бойцы ООС уничтожили блиндаж с боевиками.