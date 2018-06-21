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Боевики сгоняют жителей Донбасса на антиукраинские митинги – разведка

Российская оккупационная власть запланировала на 22 июня принудительные антиукраинские митинги в крупных городах ОРДЛО.

ДНР

Российская оккупационная власть продолжает проводить пропагандистские массовые мероприятия с последующим освещением их средствами массовой информации РФ, сообщил представитель Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на разведку.

– В частности завтра, 22 июня, в больших городах временно оккупированных территорий запланировано проведение принудительных антиукраинских митингов с участием местного населения и военнослужащих российских оккупационных войск, – цитирует Мотузяника Эспрессо.

Таким образом оккупационная власть “пытается превратить очередную годовщину начала Великой Отечественной войны на так называемый “день памяти “жертв обстрелов” ВСУ”.

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Для подготовки пропагандистских материалов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей прибыли корреспонденты и съемочные группы ведущих российских СМИ.

Ранее украинские военные задержали бывшего офицера ВСУ, который в 2017 году перешел на сторону боевиков “ЛНР”.

Фото: УНИАН

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