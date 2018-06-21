Эксперимент Кабмина: полиция берет на контроль таможенников

Кабмин Украины с 21 июня по 31 декабря 2018 реализует экспериментальный проект по созданию условий для предупреждения уклонения от уплаты таможенных платежей.

Во время проекта полицейские получают право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля, в которых органы ДФС осуществляют таможенные формальности, для выявления фактов нарушения таможенных правил, говорится в обнародованном на правительственном портале постановлении Кабинета министров Украины №479, передает УНИАН.

Кроме того, полицейские и должностные лица МВД получат доступ к автоматизированной системы таможенного оформления Инспектор – 2006.

Для этого МВД определит перечень полицейских, имеющих право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля, и доведет его до сведения ГФС и администрации Государственной пограничной службы.

В рамках проекта МВД совместно с Министерством финансов и ГФС будут подавать ежемесячные отчеты, начиная с 1 сентября, а также представят предложения об изменениях в законодательные акты.

Ранее Факты ICTV писали, что в Нацполиции представили мобильное приложение My Pol, которое позволяет вызвать патрульных и оценить их работу.