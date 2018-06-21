Кабмин утвердил нового главу Донецкой ОВГА

Новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации станет генерал Службы безопасности Украины Александр Куць.

Об этом сообщил экс-глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

– Кабинет министров утвердил (в среду. – Ред.) генерала Александра Куця – СБУ – на должность (главы Донецкой ОВГА. – Ред.). Я думаю, что в ближайшее время президент рассмотрит и выдаст указ. И потом будет представлять (нового главу ОВГА. – Ред.) на Донетчине, – сказал Жебривский в эфире украинского телеканала, пишет Интерфакс-Украина.

Читайте: Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ

В августе 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Александра Куця начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Ранее Куць занимал должность начальника ГУ СБУ в Донецкой области.

Напомним, 13 июня Кабмин одобрил проект указа президента об увольнении Павла Жебривского с должности главы Донецкой ОВЦА.