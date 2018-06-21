Киев попрощался с Иваном Драчем

Сегодня в Киеве во Владимирском соборе попрощались с украинским поэтом Иваном Драчом.
Сегодня в Киеве во Владимирском соборе состоялась церемония прощания с украинским поэтом Иваном Драчом, сообщает Интерфакс-Украина.
Проститься с Драчем пришли несколько сотен человек, среди которых были его родные, коллеги, культурные, политические и общественные деятели, народные депутаты, поклонники творчества.
На прощание с поэтом прибыл президент Петр Порошенко и его жена. Президент заявил, что Драч был не только поэтом и общественным деятелем, но и “душой нашего народа”.
Попрощались с общественным деятелем также премьер-министр Владимир Гройсман и министр образования и науки Лилия Гриневич.
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Отпевание Драча совершил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.
Напомним, 19 июня на 82-м году жизни после тяжелой болезни скончался украинский писатель, поэт и диссидент Иван Драч.