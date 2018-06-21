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Налог на недвижимость: кому и когда придут квитанции

Государственная фискальная служба Украины до 1 июля разошлет гражданам Украины уведомления о начисленной сумме налога на недвижимость.

Об этом говорится на сайте ГФС.

Вместе с уведомлением о сумме налога, который нужно будет оплатить в течение 60 дней, придет квитанция с платежными реквизитами.

Ставки и льготы по налогу на недвижимость определяются местными советами, однако законодательство определяет минимальные льготные площади необлагаемого имущества. Для квартир это 60 квадратных метров независимо от их количества, жилых домов – 120 квадратных метров,  для жилых домов, для различных типов недвижимости (дом и квартира) – 180 квадратных метров.

Льготная площадь квартир не может быть больше 300 кв. м, домов – 600 кв. м. Льготы не распространяются на недвижимость, которая  используются владельцами для получения прибыли: для сдачи в аренду, ведения предпринимательской деятельности.

В ГФС напомнили, что в 2017 году из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен вдвое снижена максимальная ставка налога – с 3% до 1,5%.

В ведомстве также отметили, что на 1 июня текущего года в местные бюджеты от физических лиц поступило более 132 млн грн налога на недвижимость. В прошлом году на эту дату показатель вчетверо ниже – около 30 млн грн, отмечает ГФС.

Читайте: Налог на наследство: кому разрешили не платить

К слову, ранее мы писали, как платить налог на недвижимость.

ФОТО: Рixabay

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