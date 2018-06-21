Погода на выходные: в Украину идет похолодание (КАРТА)

В выходные, 23-24 июня, похолодание придет в большинство областей Украины.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

– В субботу, еще раз напоминаю, в большинстве областей, кроме востока и юго-востока, резко похолодает, до +17 +23 градусов, – пишет она.

Прогноз от Укргидрометцентра

По прогнозам синоптиков, в субботу, 23 июня, дожди и грозы ожидаются на всей территории Украины.

Температура воздуха существенно снизится.

В северных и западных областях – не выше +19.

До +25 ожидается в центре страны и в некоторых областях на юге.

Лишь на востоке будет довольно жарко – до +31.

В Киев 23 июня дождь, ночью 13-15, а днем ​​17-19 выше нуля.

В воскресенье, 24 июня, дожди ожидаются только на западе. Здесь температура воздуха не изменится.

На остальной территории станет еще прохладнее. Даже на юге средняя температура снизится до +26.

В столице без осадков, ночью 11-13, днем 19-21 градус.

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Ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.