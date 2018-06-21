PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Погода в Украине на сегодня, 21 июня (КАРТА)/

Погода в Украине на сегодня, 21 июня (КАРТА)

21 июня на западе Украины ожидаются грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской , Закарпатской, Волынской и Ровенской областях пройдут грозы. Температура до +31°С.

Жителей Херсонской области и Крыма ожидает переменная облачность. Температура до +34°С.

Читайте: Уничтожен урожай и обесточено 130 сел: в Украине разбушевалась непогода

На востоке ожидается переменная облачность. В Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях температура до +31-34°С.

21 июня в столице будет солнечно, температура +29-31°С.

Ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В Украину идет похолодание – где станет холоднее всего и когда
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 20 июня (КАРТА)
Настоящий ад впереди: прогноз погоды до конца лета
Гигантские провалы и каменные ловушки: наводнение в Мичигане
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 19 июня (КАРТА)
Маршрутки-амфибии и поваленные деревья – потоп в Луцке
34-градусная жара и снова дождь: прогноз погоды на неделю (КАРТА)
Погода в Украине на сегодня, 18 июня (КАРТА)
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка