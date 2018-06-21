Погода в Украине на сегодня, 21 июня (КАРТА)

21 июня на западе Украины ожидаются грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской , Закарпатской, Волынской и Ровенской областях пройдут грозы. Температура до +31°С.

Жителей Херсонской области и Крыма ожидает переменная облачность. Температура до +34°С.

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На востоке ожидается переменная облачность. В Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях температура до +31-34°С.

21 июня в столице будет солнечно, температура +29-31°С.

Ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.