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Рада поддержала создание Высшего антикоррупционного суда

Верховная Рада Украины приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда Украины.

Верховна Рада

Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов.

– Это очень короткий и технический закон. Прошу поддержать по сокращенной процедуре, – заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Закон состоит из двух статей. Он создает Антикоррупционный суд в Киеве, а также поручает Кабинету министров Украины и другим органам власти обеспечить его создание и функционирование.

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Напомним, 14 июня Петр Порошенко направил закон о создании Антикоррупционного суда в Высший совет правосудия. 18 июня Высший совет правосудия поддержал законопроект.

19 июня президент Украины внес законопроект о создании Антикоррупционного суда на рассмотрение Верховной Рады как неотложный.

Фото: Пресс-служба ВР

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